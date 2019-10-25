Фролово, Волгоградская область, , 16:08 — REGNUM Следственные органы СК РФ по Волгоградской области направили в суд материалы дела о перестрелке в городе Фролово, сообщили 25 октября в пресс-службе ведомства. 36-летнего местного жителя будут судить за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности — предприниматель, устроил перестрелку с посетителем в своём офисе.

По данным следствия, 10 марта 2019 года обвиняемый у себя в офисе организовал застолье, куда позвал шестерых своих друзей. На банкет пришли и незваные гости — пятеро волгоградцев, родственники одного избитого мужчины, с которым конфликтовал фигурант дела. В драке они обвинили предпринимателя. Хозяин помещения взял пистолет и несколько раз выстрелил в пришедших. В результате перестрелки двух человек госпитализировали с огнестрельными ранениями ног, главный оппонент скончался в больнице.

На стадии расследования предприниматель свою вину не признавал. Мужчина настаивал на том, что его действия необходимо расценивать как самооборону.