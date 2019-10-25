Москва, , 16:01 — REGNUM Введение штрафа за превышение разрешённого порога скорости на 10−20 км/ч является оправданной мерой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

«Я думаю, что 10 км/ч вполне соответствуют допущению на погрешность. Уж не может быть ошибка на 20 километров у прибора. Поэтому мне кажется, это правильно», — заявил Синельщиков.

Он также добавил, что в небольшом диапозоне нарушение скоростного режима обуславливается особенностями дорожного движения, потому необходимо избегать и чрезмерно жёстких правил.

В то же время этот вопрос должен быть дополнен другим — связанным с чрезмерно заниженными скоростями на некоторых дорогах, считает он.

«По Волоколамскому шоссе едешь — много где 50 км/ч, а кое-где и 40. Для чего понавешали такие ограничения? Для чего это нужно? Люди, конечно, едут на 20 км больше. Можно было бы остановиться на 60 км/ч, но написали 50 и даже 40. Этот вопрос надо отработать — зачем издеваться над людьми? Никакой небезопасности они не создают. Мне как водителю мешают не те, кто едут со скоростью на 60 или даже 70, а мешают те, которые как армия перед носом едут — голову отрывать надо за создание такой опасности на движении», — отметил депутат.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение МВД проработать вопрос возможности введения штрафа за превышение скорости на 10−20 км/ч к началу декабря. Эта мера связана со снижением ненаказуемого порога скорости до 10 км/ч.

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