Ирвайн, США, , 16:01 — REGNUM Организация Gamers for Freedom призовет спонсоров отказаться от участия в фестивале BlizzCon компании Blizzard. Об этом 24 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Активисты сообщили, что они проведут «онлайн-протест» в преддверии мероприятия, 29 октября 2019 года. Причиной их инициативы стал недавний скандал с профессиональным игроком в Hearthstone, известным под Blitzchung, в отношении которого Blizzard применила санкции.

«29 октября активисты и игроки начнут кампанию, в рамках которой потребуют от разработчиков игр и спонсоров BlizzCon заявить, что они не будут участвовать в авторитарной цензуре», — написали представители Gamers for Freedom в своём заявлении.

https://twitter.com/InvenGlobal/status/1180954142396710912

Напомним, 7 октября 2019 года, во время онлайн-трансляции матча, Blitzchung надел на себя маску и потребовал «освободить Гонконг» в знак поддержки протестующих. Blizzard решила дисквалифицировать его на один год, впоследствии компания решила уменьшить срок дисквалификации до шести месяцев.

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