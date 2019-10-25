Москва, , 15:54 — REGNUM Одна из крупнейших онлайн-распродаж «Черная пятница» будет проходить в России с 28 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает FashionUnited.

РИА Новости в пресс-службе «Настоящей Черной пятницы» рассказали о том, что в акции примут участие не менее 100 российских и зарубежных компаний. Среди которых есть такие крупные как Ozon, Wildberries, Эльдорадо, Техпорт и множество других компаний.

По оценкам экспертов, в прошлом году во время «Черной пятницы» покупатели совершили онлайн-покупок более чем на 17,4 миллиарда рублей. Они также не исключают, что в этом году цифра может быть еще больше.