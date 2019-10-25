Москва, , 15:53 — REGNUM Власти решили отыграть обратно и ввести штраф за превышение скорости на дорогах на 10 км/ч. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Полицейский радар James G

Раньше в КоАП действительно был нештрафуемый порог 10 км/ч.

«Однако после того, как по инициативе «друга» автомобилистов, депутата-единоросса Лысакова минимальный штраф за превышение увеличили со 100 до 500 рублей, одновременно был введен пороговый показатель 20 км/ч. Получается, в тот момент о безопасности никто не думал, а на первом месте было желание повысить размер штрафа? Теперь решили отыграть порог обратно, но тогда логично было бы и величину штрафа вернуть к прежнему значению?» — рассуждает Нилов.

Он сам сомневается в таком решении.

«Это, конечно, вряд ли. И мы в ЛДПР категорически против такой инициативы, мы разделяем и поддерживаем позицию автомобильного сообщества и общественных организаций, которые занимаются защитой прав автолюбителей. Да даже само обсуждение этого вопроса, даже разговоры о каких-либо изменениях недопустимы!» — уверен депутат.

По его мнению, сначала нужно навести порядок с камерами фото‑ и видеофиксации, со знаками, разметкой, с обоснованностью любых скоростных ограничений будут разумными.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать вопрос о введении штрафов за превышение скорости на 10 км/ч.

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