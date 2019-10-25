Уфа, , 16:01 — REGNUM Более 200 тысяч куб. метров полезных ископаемых с начала года было вывезено из Башкирии незаконно. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании, посвященном обеспечению правопорядка в регионе, 25 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, с начала года в Башкирии выявлено 150 нарушений в сфере добычи полезных ископаемых. К административной ответственности были привлечены более 130 нарушителей. При этом сумма штрафов составила порядка 10 млн рублей.

Отмечается, что сумма ущерба превышает 104 млн рублей. В 2019 году аннулировано 33 лицензии на пользование недрами.

По словам и.о. министра природопользования и экологии РБ Урала Искандарова, применение только административных мер не достаточно для решения данной проблемы, так как штрафы не позволяют устанавливать непосредственных организаторов незаконной добычи. Поэтому необходимо возбуждать уголовные дела, при расследовании которых будет получен наибольший эффект для пресечения правонарушений.

По словам чиновников, важной мерой является привлечение маркшейдеров, которые проводят топографо-геодезических замеры до начала геологоразведочных и добычных работ и после таких работ. Это позволит контролировать достоверность информации, которую предприятия представляют в контролирующие органы.