Лондон, , 15:46 — REGNUM Видеоигра Narcos: Rise of the Cartels, в основу которой лёг известный сериал потоковой платформы Netflix выйдет на ПК и консолях в ноябре 2019 года. Об этом 25 октября сообщил портал Engadget.

Её релиз на ПК и PS4 состоится 19 ноября 2019 года, на Switch — 21 ноября, на Xbox One — 22 ноября. Сюжет игры построен вокруг первого сезона популярного одноимённого шоу Netflix. Геймерам предложат встать на сторону Пабло Эскобара, строящего Медельинский картель, или на сторону агентов DEA (Управление по борьбе с наркотиками США).

Над созданием игры работали компании Curve Digital и Kuju. Геймплей Narcos: Rise of the Cartels чем-то будет похож на геймплей X-Com и других тактических игр, однако он будет отличаться наличием специальных персонажей, обладающих уникальными способностями.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель Dreams поздравил отца с днём рождения через игру