Сан-Франциско, США, , 15:45 — REGNUM Levi’s совместно с Disney и Lucasfilm подготовили эксклюзивную коллекцию, приуроченную к выходу в прокат завершающего эпизода «Звездных войн». Об этом сообщает The Blueprtint.

Коллаборация Levi’s x Star Wars состоит из джинсов, футболок, толстовок и курток из денима. Все предметы коллекции украшены изображениями персонажей и их знаменитыми фразами.

Примечательно, что приобрести фирменные вещи со «звездной» тематикой можно будет уже с 1 ноября. Премьера фильма «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» состоит намного позже — 19 декабря.