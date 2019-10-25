Киев, , 15:54 — REGNUM В 2018 году страны Евросоюза выдали гражданам Украины 527 тыс. видов на жительство в Евросоюзе, сообщило 25 октября «РБК—Украина».

78% видов на жительство были получены в Польше.

Жители Украины с огромным отрывом опережают граждан Китая, получивших 206 тыс. разрешений, из которых половина — в Великобритании. Граждане Индии получили 197 тыс. видов на жительство (38% в Великобритании). На четвёртом месте расположились выходцы из Сирии — 174 тыс., и них 71% разрешений получены в Германии.

Всего в 2018 году страны ЕС выдали 3,225 млн видов на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что 56% жителей Украины считают массовую эмиграцию самой главной угрозой для страны.

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