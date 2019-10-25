Улан-Удэ, , 15:38 — REGNUM В Бурятии сняты ограничения на сбор валежника. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства, ранее для заготовки и сбора валежника были определены специально установленные места сбора.

«Теперь же, согласно изменениям, заготовка и сбор недревесных ресурсов для собственных нужд в определенных местах отменены — жители Бурятии могут собирать валежник в любых местах», — сообщили в агентстве.

Впрочем, отмечается, что при заготовке и сборе валежника на особо охраняемых природных территориях необходимо учитывать требования законодательства.

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