Рим, , 15:37 — REGNUM Ни один из расположенных в Риме информационных центров для туристов в пятницу, 25 октября, в день проведения всеобщей забастовки профсоюзов не работает, передает Rainews со ссылкой на сообщение профсоюзов.

В забастовке решили участвовать очень многие работники информационных центров, что и стало причиной закрытия, отметили в профсоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, во всеобщей забастовке профсоюзов в Риме участвуют работники общественного транспорта, сотрудники некоторых городских служб, включая службу по вывозу мусора, работники образовательных учреждений, в том числе детских садов, и некоторые другие.

Профсоюзы считают неудовлетворительной работу администрации Рима под руководством Вирджинии Раджи. Ключевые проблемы, с которыми, по их мнению, мэрия не может справиться — это ситуация с вывозом мусора и работа городского транспорта.

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