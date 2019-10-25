Москва, , 15:34 — REGNUM Новогодние ярмарки стали своего рода традицией не только в Зарубежной Европе, но и в России. Маленькие домики, в которых продают не только сувениры, но и вкусную выпечку, ассоциируются с чем-то приятным из далекого детства. Скоро Новый год и в центре Москвы вновь будут располагаться ярмарки с деревянными домиками. Этот тренд к нам пришел с Запада и пользуется популярностью у россиян.

Новогодние ярмарки начинают свою работу уже в ноябре и приглашают выбрать подарки для близких и друзей. В Москве по традиции одной из самых популярных ярмарок является ГУМ-ярмарка, где можно отведать национальные блюда русской кухни. Также вдоль стен Кремля можно увидеть деревянные домики, где можно приобрести сувениры. В преддверии Нового года ожидается открытие ярмарок на ВДНХ, в парке «Сокольники», на Тверской улице и площади Революции.

Деревянные домики, которые стали своего рода лицом новогодних ярмарок, изготавливаются в России. На сегодняшний день на российском рынке немало технологичных архитектурных компаний, которые предлагают интересные модульные решения из дерева. Ведь они экологичны и есть у них своя особая изюминка.

Для организаторов деревянные конструкции привлекательны не только своим внешним видом, но и легкостью монтажа и невысокой стоимостью. Они идеально вписываются в дизайнерское решение стенда, да и посетителям становится приятно совершать покупки, так как это совершенно иной уровень культуры обслуживания.

«Наша работа напоминает IKEA, но мы делаем все не для дома, а для event-индустрии. Модульные конструкции продуманы таким образом, чтобы площадка была удобна и полностью оборудована для проведения мероприятия. Мы стараемся использовать дерево рационально. В отход может уйти не более 5% древесины, которые позже приспосабливаем под более мелкие декоративные элементы. Если раньше из одной плиты изготавливали только пол, то теперь можем еще и стол. Изготовление столбов, как правило, требовало целого бруса. Но сейчас остается материал и на ножку стола», — рассказывает Михаил Семенов, основатель компании QBIK.

Учитывая популярность новогодних ярмарок в Москве, с каждым годом все больше и больше столичных парков заполняются деревянными домиками.