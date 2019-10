Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Около 40 организаторов музыкальных фестивалей в том числе Coachella, Bonnaroo и SXSW не будут использовать системы распознавания лиц на своих мероприятиях. Об этом 24 октября сообщил портал Vice.

https://twitter.com/ThieveryCorpDC/status/1171478517030088704

Таким образом, они присоединились к музыкантам, которые ранее заявили подобную позицию и сказали, что они не позволят использовать на своих концертах такие системы. В их числе: Том Морелло (Rage Against the Machine), Nahko Bear (Medicine for the People), группы Speedy Ortiz и Thievery Corporation. Позицию фестивалей озвучили Морелло и представитель правозащитной организации Fight for the Future Эван Грир.

«Эта победа является первым крупным ударом по распространению коммерческой практики распознавания лиц в Соединенных Штатах, и его значение не может быть переоценено», — заявили Морелло и Грир.

Ранее три города США запретили использование систем распознавания лиц в публичном городском пространстве. Такие решения приняли власти городов Окленд и Сан-Франциско в штате Калифорния и Сомервилл в штате Массачусетс.

