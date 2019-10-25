Кабул, , 15:40 — REGNUM 24 октября официальные представители Всемирной организации здравоохранения, неправительственной организации «Спасем детей» и Министерства здравоохранения Исламской Республики Афганистан заявили, что за последние 10 месяцев на территории Афганистана было зафиксировано 19 вспышек полиомиелита.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», все вспышки полиомиелита были зафиксированы на территории восточных и южных провинций Афганистана.

По словам официальных представителей Всемирной организации здравоохранения, Афганистан и Пакистан относятся к той группе стран, где полиомиелит все еще угрожает жизням детей.

Согласно вышеупомянутому заявлению, тяжелая ситуация с безопасностью и миграция между Афганистаном и Пакистаном относятся к основным причинам, почему все еще не удалось полностью победить полиомиелит.

Официальные лица Министерства здравоохранения Афганистана также добавили, что в прошлом месяце правительство Афганистана потратило 8,5 миллионов долларов на кампанию по вакцинации против полиомиелита, однако угрозы безопасности не позволили реализовать всех поставленных целей.