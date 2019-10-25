Вильнюс, , 15:23 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа 29 октября созывает совещание о принципах управления в условиях чрезвычайной ситуации, на которое вызваны премьер-министр Саулюс Сквернялис, мэр Алитуса Нериюс Цясюлис и глава департамента противопожарной безопасности и спасения Саулюс Грейчюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 октября.

По мнению президента, во время пожара в Алитусе и на фоне угрозы здоровья людей, больше всего не хватало системной готовности реагировать на чрезвычайную ситуацию и сотрудничества различных учреждений, поясняет причину совещания пресс-служба Науседы.

Пожар на заводе по переработки автомобильных покрышек в Алитусе начался в ночь на 16 октября, а последние очаги открытого пламени были потушены лишь 24 октября. В настоящий момент пожарные-спасатели разгребают завалы из остатков сгоревшего пластика. Четверо пожарных обратились за помощью к медикам, из-за ухудшения здоровья к врачам обратились и восемь гражданских лиц. На улицах города и пригорода находят погибших животных и птиц. Профессор литовского университета медицинских наук Рута Устинавичене заявила, что последствия пожара жители будут чувствовать на себе десятилетия. Загрязнение воздуха и окружающей среды зафиксированы на площади, на которой проживает почти 65 тыс. человек.

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При этом МВД Литвы ещё в сентябре провело показательные учения, во время которого более десятка различных ведомств и служб демонстрировали якобы быструю готовность справиться с чрезвычайной ситуацией. По сценарию учений спасатели и различные ведомства боролись с последствиями взрыва на Белорусской АЭС. Учения были признаны успешными и показывающие высокий профессионализм литовских ведомств.

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