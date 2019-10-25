Сочи, Краснодарский край, , 15:22 — REGNUM 23 октября в Сочи в рамках саммита «Россия-Африка» президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили вопрос возобновления чартерного авиасообщения между странами, но пока не пришли к соглашению, сообщает интернет-портал TravelRussianNews.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что переговоры между главами государств прошли продуктивно, но никаких формальных соглашений, касающихся разрешения на выполнение рейсов с России в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх, сделано не было. Эта новость была негативно воспринята на рынке авиаперевозок, потому что на встречу возлагали большие надежды. По итогам последних проверок египетских аэропортов эксперты из России не выявили никаких серьезных нарушений. На данный момент регулярное авиасообщение с Египтом осуществляется, но чартерные рейсы, как правило более дешевые, остаются недоступными.

31 октября 2015 года лайнер российской авиакомпании, направляющийся из Каира в Санкт-Петербург, потерял связь с внешним миром. Через некоторое время обломки самолета были найдены недалеко от города Нахль. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека.