Рим, , 15:22 — REGNUM Итальянские авиадиспетчеры и сотрудники некоторых других авиаслужб в пятницу, 25 октября, присоединились ко всеобщей забастовке профсоюзов в Риме, передает Rainews.

Диспетчеры воздерживаются от работы с 13 до 17 часов. Авиакомпания «Алиталия» отменила 240 рейсов, в том числе 150 местных и 90 международных.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, во всеобщей забастовке профсоюзов в Риме участвуют работники общественного транспорта, сотрудники некоторых городских служб, включая службу по вывозу мусора, работники образовательных учреждений, в том числе детских садов, и некоторые другие.

Профсоюзы считают неудовлетворительной работу администрации Рима под руководством Вирджинии Раджи. Ключевые проблемы, с которыми, по их мнению, мэрия не может справиться — это ситуация с вывозом мусора и работа городского транспорта.

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