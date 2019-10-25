Полинезия, , 15:19 — REGNUM Туристка из Франции потеряла обе руки и левую грудь от нападения белой акулы во время морского экскурсионного тура по наблюдению за китами во Французской Полинезии, сообщает газета The Telegraph. Сейчас пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии.

Жертва нападения была немедленно доставлена на Таити по воздуху, и ей была сразу оказана необходимая помощь. Как считают эксперты, произошедшее — вопиющий случай, так как нападения акул на туристов как во Французской Полинезии, так и в мире в целом чрезвычайно редки. С 1580 года в регионе было зарегистрировано только шесть таких нападений. По данным Международного протокола учета нападения акул музея естественной истории Флориды, ежегодно от нападения акул погибают в среднем шесть человек.

Туроператоры настоятельно рекомендуют путешественникам, желающим принять участия в экскурсиях, связанных с риском для жизни, обращаться только в сертифицированные агентства и полностью соблюдать все правила.