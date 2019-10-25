Москва, , 15:22 — REGNUM Строительные организации, работающие на космодроме «Восточный», обеспечили своевременную подготовку объектов к зиме. Об этом 21 октября рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Только что мне прислали фотографии с Восточного, все завалено снегом, выпал снег, но мы уже успели подготовится, тепляки поставили», — заявил глава госкорпорации.

Также он сообщил, что на второй очереди строительства космодрома работает более 1200 человек.

Напомним, строительство второй очереди космодрома «Восточный» предполагает возведение универсальной стартовой площадки «Ангара», с которой в том числе будет возможно запускать сверхтяжёлые ракеты «Анагара-5». Работы были там начаты летом 2019 года. Первую подобную площадку построили на космодроме Плесецк в Архангельской области в 2015 году.