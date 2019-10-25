Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Законодатели США хотят наложить на потоковые сервисы обязательство выдавать экстренные оповещения. Об этом 25 октября сообщил портал Engadget.

Соответствующий законопроект уже внесён в парламент сенаторами Брайаном Шатцем и Джоном Тьюном. Отмечается, что речь в нём идет не только о потоковых видеосервисах, но и о музыкальных службах, таких как Spotify.

Законодатели решили выступить с такой инициативой после инцидента с ложным предупреждением о ракетном нападении, который произошел на Гавайях в январе 2019 года. Они отметили: несмотря на то, что сигнал был ложным, этот случай выявил недоставки в существующей системе.

Напомним, 12 ноября 2019 года, компания Disney запустит в США собственый потоковый сервис Disney+. Ранее ИА REGNUM сообщило, что крупнейшая в мире сеть синотеатров AMC в свою очередь решила запустить потоковую службу.

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