Красногорск, , 15:09 — REGNUM Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области (АПСМДМО) в преддверии завершения сезона благоустройства намерена создать список наименее благоустроенных дворов Подмосковья. Об этом сообщает региональное информационное агентство «Подмосковье сегодня» со ссылкой на председателя координационного совета АПСМДМО Юлию Белехову.

Юлия Крижанская © ИА REGNUM

Как сообщается, антирейтинг и списки «номинаций» будут составлены на основе поступивших в Ассоциацию фотографий наиболее одиозных дворов Подмосковья. Оценка будет производиться по комплексу критериев — от отсутствия качественного благоустройства и пренебрежения правилами безопасности до несвоевременной уборки и сомнительных эстетических характеристик.

После подведения итогов ответственным за благоустройство дворов-«победителей» будут направлены «благодарственные» письма и предписания от Госадмтехнадзора и министерства благоустройства Московской области.

Юлия Белехова надеется, что к списку худших дворов проявят интерес правительство Московской области и органы местного самоуправления.