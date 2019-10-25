Кигали, , 15:07 — REGNUM Более 100 жительниц Руанды приняли участие в первых публичных групповых спортивных занятиях для беременных женщин в столице страны, Кигали. Об этом передает ВВС Swahili.

По словам организаторов, занятия направлены на «изменение мифа о телах беременных женщин».

Нельсон Мукаса, лидер местной неправительственной организации, которая инициировала занятия гимнастикой, рассказал, что многие жители Руанды считают, что, когда женщина беременеет, она должна полностью прекратить физическую активность.

«Люди должны знать, что отсутствие физической активности очень опасно для тела женщины и ее ребенка», — сказал Мукаса.

Доктор Жан Нииринквея, гинеколог из Кигали, рекомендует заниматься спортом всем беременным женщинам, которые посещают его частную клинику.

«Ходьба, плавание и растяжка не оказывают негативного влияния на беременных», — сказал доктор Нииринквея.

Организаторы мероприятия сообщили, что они выбрали упражнения, которые не будут оказывать неблагоприятного воздействия на беременных женщин. Они также пригласил мужчин сопровождать своих жен во время гимнастики.