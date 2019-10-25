Барнаул, , 14:28 — REGNUM Алтайский общественник Константин Емешин — основатель Школы реальной политики, которую некогда посещала осуждённая в США гражданка России Мария Бутина — гордится тем, что у него была такая ученица. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что срок заключения Марии заканчивается 25 октября и уже завтра, 26 октября, она должна быть освобождена, он отметил:

Константин Емешин Opaltai.ru

«То, что касается Марии, она просто талантливый человек и я могу гордиться, что у меня такая ученица. А то, что ее привлекли к обучению, то она ведь перед этим сама прошла двухгодичное обучение и получила американские допуски для преподавания. Я могу только порадоваться, что первый сертификат о её образования я ей вручил в «Школе реальной политики».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2018 года гражданка России Мария Бутина была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. После полугода заключения, большую часть которого Марию содержали в одиночной камере, она признала вину и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов известил, что гражданка России Мария Бутина 25 октября будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси во Флориде в миграционный центр Майами, а оттуда в тот же день вылетит в Москву. Её очень ждут в Барнауле, где проживают отец и мать.

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