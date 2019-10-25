п.Мурмаши, , 14:24 — REGNUM Крематорий в мурманском поселке Мурмаши, на работу которого жалуются местные жители, может быть закрыт — в деятельности предпринимателя выявили серьезные нарушения.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кольского района, несколько последних лет жители Мурмашей с регулярной периодичностью жалуются на неприятный запах в поселке. По их мнению, он образовывается при сжигании биологических отходов на крематорной установке, которая находится в черте поселка.

Собственником земельного участка, на котором располагается нежилое помещение с крематорной установкой, является ООО «Гуд Милк», которое передало данное нежилое помещение в аренду частному предпринимателю ИП Россинский, разместившему в нем крематорную установку.

На днях выяснились, что работает предприниматель «не совсем по закону», сообщили в администрации. В частности, были установлены факты нарушения земельного законодательства — данный участок используется не по целевому назначению по тем основаниям, что разрешенное использование земельного участка установлено как «земли сельскохозяйственного назначения».

На ООО «Гуд Милк» наложен административный штраф в виде 100 000 рублей.

Но на этом местные власти останавливаться не собираются. Следующий шаг — обращение в Комитет по ветеринарии Мурманской области, Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области с ходатайством об отзыве у предпринимателя документов, разрешающих осуществление данного вида деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Мурманской области планируют открыть новый крематорий с европейским оборудованием.