Ужгород, Украина, , 14:23 — REGNUM На пункте пропуска «Ужгород» на украино-словацкой границе стоят 350 грузовиков, сообщили 24 октября в пресс-службе Закарпатской таможни.

«Основная причина — отсутствие разрешений на международные грузоперевозки по Республике Польша. Это привело к значительному увеличению числа грузовых автомобилей, которые раньше не двигались через зону деятельности Закарпатской таможни», — сказано в сообщении.

Пограничники заявили, что делают всё возможное для предотвращения очередей на границе, и призвали водителей пользоваться пунктами пропуска других таможен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что польские власти специально выделили меньше разрешений на перевозки для украинских водителей, чтобы поддержать своих перевозчиков. Гончарук также пригрозил принять ответные меры.

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