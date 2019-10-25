Ужгород, Украина, 25 октября 2019, 14:23 — REGNUM На пункте пропуска «Ужгород» на украино-словацкой границе стоят 350 грузовиков, сообщили 24 октября в пресс-службе Закарпатской таможни.
Пограничники заявили, что делают всё возможное для предотвращения очередей на границе, и призвали водителей пользоваться пунктами пропуска других таможен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что польские власти специально выделили меньше разрешений на перевозки для украинских водителей, чтобы поддержать своих перевозчиков. Гончарук также пригрозил принять ответные меры.
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