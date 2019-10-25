Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Число жертв легочных заболеваний, вызванных использованием электронных сигарет (вейпинг) в США, выросло до 34 человек. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний при правительстве США (CDC).

Отмечается, что всего в стране зарегистрировано 1,6 тысячи случаев заболеваний, которые связывают с вейпингом.

Напомним, 18 октября CDC сообщал о 33 умерших от электронных сигарет в США. Пострадавших тогда насчитывалось 1479 человек.

В центре отмечают, что больше всего пострадавших — это мужчины моложе 35 лет. Имеется подозрение, что заболевание связано в вейпингом, но точная причина не установлена.

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