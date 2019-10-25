Ставрополь, , 14:16 — REGNUM Задержанный в Ставрополе по делу о хищении газа на многомиллиардную сумму предприниматель Владимир Козлов дал признательные показания. С учетом этого суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, пишет ТАСС.

По данным агентства, это первый фигурант так называемого дела Арушуковых, который признался в хищениях газа. Его задержали 22 октября. Ранее сообщалось, что всего в этот день было задержано несколько человек в рамках проведения следственных действий о хищении газа в ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, один из задержанных — двоюродный брат Рауфа Арашукова Беслан Арашуков — был арестован судом до 22 декабря. Еще одному — замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмеду Коцба, также являющемуся родственником Арашуковых, суд вынесет меру пресечения 25 октября.

По данным местных СМИ, ранее сообщалось о том, что и он останется под стражей до 22 декабря. Кроме того, появилась информация о том, что в отношении задержанного Виталия Белозерного — директора Ставропольского пивоваренного завода следствие еще не выходило в суд с ходатайством об аресте.

Отметим, что официальных комментариев правоохранительных органов по поводу последних задержаний по делу Арашуковых пока нет.

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