Омск, , 14:12 — REGNUM В Омской области ожидается сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в региональном главке МЧС.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 27 по 29 октября в большинстве районов Омской области прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать 15−20 м/с. А 28−29 октября ветер усилится до 24 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода прогнозируется также в других регионах Сибирского федерального округа.

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