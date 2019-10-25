Кигали, , 14:05 — REGNUM В ноябре в Руанду прибудет еще одна группа задержанных в Ливии беженцев. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение правительства Руанды.

В нем говорится, что 120 беженцев из разных африканских стран войдут в состав третьей группы, которая будет переселена в восточноафриканскую страну в рамках соглашения между правительством Руанды, агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Африканским союзом (АС). Напомним, что власти Руанды согласились принять 500 мигрантов.

В среду, 23 октября, представители трех подписавших соглашение сторон посетили центр для содержания беженцев в Гашоре, торговом городе к востоку от столицы Руанды, Кигали. На тот момент по меньшей мере 189 беженцев, в основном из Эритреи, Судана и Сомали, были размещены на объекте. Как сообщили эксперты, Гашора располагает возможностью принять 300 беженцев, однако в настоящее время ведутся работы по расширению городского центра по содержанию беженцев.

В соответствии с соглашением, мигрантам разрешается искать постоянное место жительства в Руанде, искать убежище в другой стране или получить помощь в возвращении в страны их происхождения.

Региональный директор УВКБ ООН Клементина Салами заявила, что агентство тесно сотрудничает с правительством Руанды с целью эффективного оказания помощи беженцам.