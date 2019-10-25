Якутск, , 13:58 — REGNUM В Якутске начали курсировать катера на воздушных подушках. Пароходы и паромы по Лене прекращают ходить с наступлением холодов. Уже 17 лет во время ледостава их заменяет спецтранспорт. По реке будут курсировать 20 таких судов, передает 25 октября Общественное телевидение России.

Отправляются рейсы с территории городского пляжа по маршруту Якутск — Нижний Бестях. В начале навигации перевозят по 20−30 человек в час. Когда паромная переправа закроется, объем пассажирских перевозок вырастет.

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Федор Яника, пассажир. «Они сейчас очень нужны. Переправа закрыта, большие проблемы, чтобы переправиться на эту сторону. Это очень хороший способ передвижения, он нам очень нужен».

Борис Строев, руководитель компании перевозок на воздушных подушка. «У нас нет моста, у нас воздушные подушки, летом — катера. Весна, осень, лето — мы переправляемся на спецтранспортах».

Теперь это самый быстрый способ перебраться на другой берег. Раньше зимой — только вертолетом. Сейчас стоимость билета — полторы тысячи рублей.

Но когда лед на реке окрепнет и передвигаться из-за ледяных торосов будет сложнее — цена поднимется.

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