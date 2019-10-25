Якутск, 25 октября 2019, 13:58 — REGNUM В Якутске начали курсировать катера на воздушных подушках. Пароходы и паромы по Лене прекращают ходить с наступлением холодов. Уже 17 лет во время ледостава их заменяет спецтранспорт. По реке будут курсировать 20 таких судов, передает 25 октября Общественное телевидение России.
Отправляются рейсы с территории городского пляжа по маршруту Якутск — Нижний Бестях. В начале навигации перевозят по 20−30 человек в час. Когда паромная переправа закроется, объем пассажирских перевозок вырастет.
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Теперь это самый быстрый способ перебраться на другой берег. Раньше зимой — только вертолетом. Сейчас стоимость билета — полторы тысячи рублей.
Но когда лед на реке окрепнет и передвигаться из-за ледяных торосов будет сложнее — цена поднимется.
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