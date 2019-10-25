Москва, , 13:58 — REGNUM Лидер группировки «Ленинград», член общественного совета комитета Госдумы по культуре Сергей Шнуров предостерег от бессмысленных записях в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Посмотрите, сколько публикаций в социальных сетях и сколько отклика, телеграм-каналы развиваются. У нас страна читает и пишет. Другое дело, что ерунду», — сказал Шнуров.

Он подчеркнул, что текст является производной мысли.

«Как только человек начнет мыслить, ему надо давать писать. А пока мысли нет, писать не надо. Лучше ничего не писать, чем то, что пишут сейчас», — уверен он.

В целом же, по его словам, Россия является читающей страной.

В заседании совета также принимают участие драматург Николай Коляда, генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.