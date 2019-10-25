Москва, , 13:55 — REGNUM Самыми весёлыми в России признаны названия дальневосточных населённых пунктов — Палево, Верхний Парень, Короли. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Необычный конкурс, в котором самые смешные названия выбирали пользователи, провёл туристический портал Туту.ру. Однако в самих населенных пунктах Дальнего Востока ничего о нём не знали.

«У нас проживает 210 королей, остальные королевы. Честно говоря, не поняла, как мы туда попали», — пошутила глава поселения Короли (Амурская область) Мария Кузьмина.

Она напомнила, что своё название село получило в 1902 году, когда в нём начали прокладывать железную дорогу, а инженером строительства стал человек с фамилией Королёв.

Похожая история произошла в селе Палево, где нивхи, пасшие здесь оленей, назвали местность «пальво», что означает «горное селение». Записи о населенном пункте оставил в своей книге «Остров Сахалин (из путевых заметок)» Антон Чехов.

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