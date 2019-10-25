м. Свобода, , 13:54 — REGNUM В Курской области возбуждено уголовное дело о покушении на разбойное нападение неизвестного мужчины на двух школьниц в Золотухинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

21 октября вечером на остановке общественного транспорта в местечке Свобода мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольное опьянения, напал с ножом на двух 15-летних школьниц. Они воспользовались перцовым баллончиком и убежали, но одна из них была ранена в руку. Преступник скрылся, его личность до сих пор не установлена.

При этом в ведомстве опровергли информацию местных СМИ о том, что мужчина продолжает нападать на женщин. Сообщений об аналогичных случаях в правоохранительные органы не поступало.

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