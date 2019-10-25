Вильнюс, , 13:42 — REGNUM Профессор литовского университета медицинских наук Рута Устинавичене сегодня, 25 октября, опровергла заявления министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги о том, что последствия уже названного в Литве крупнейшего в истории пожара на заводе по утилизации автомобильных покрышек, не будут иметь прямого воздействия на здоровье людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении университета говорится, что при горении покрышек в воздух и окружающую среду попало множество вредных химических элементов и тяжёлых металлов. Последствия пожара будут чувствоваться десятилетиями, а пожар такого типа «в сто раз больше загрязняет, чем лесные пожары, и в десятки раз, чем загрязнение при извержении вулкана».

«Последствия могут выявиться спустя десятилетия. Пока человек молод — больше вероятность развития рака. По этой причине главная группа, которую следует оберегать — дети», — заявила Устинавичюте.

Кроме того, подчеркнула она, выброс в воздух вредных веществ из-за пожара может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям и заболеваниям дыхательных путей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе начался в ночь на 16 октября, а последние очаги открытого пламени были потушены лишь 24 октября. В настоящий момент пожарные-спасатели разгребают завалы из остатков сгоревшего пластика. Четверо пожарных обратились за помощью к медикам, из-за ухудшения здоровья к врачам обратились и восемь гражданских лиц. На улицах города и пригорода находят погибших животных и птиц.

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