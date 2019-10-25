Челябинск, , 13:39 — REGNUM В Челябинске глава отдела ФССП по Курчатовскому району стал фигурантом уголовного дела о получении взяток. В 2015—2017 годах местная жительница передала ему 70 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Взамен чиновник должен был совершить по исполнительному производству незаконные действия, считают в ведомстве.

Преступление выявили сотрудники полиции. Ему уже предъявлено обвинение по ч.3 ст.290 УК России и грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет и крупный штраф.