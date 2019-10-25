Волгоград, , 13:35 — REGNUM Михайловская средняя школа № 3, расположенная в городе Михайловка Волгоградской области, стала победителем VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России», сообщили 25 октября в пресс-службе правительства региона. Награду учебному заведению вручила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

В финале конкурса в Москве приняли участие 40 образовательных организаций России. В региональном комитете образования, науки и молодежной политики пояснили, что Михайловская средняя школа № 3 используют инклюзивную модель непрерывного образования — от дошкольного до профессионального. В рамках проекта «Школа равных возможностей» здесь реализуют как общеобразовательные, так и адаптированные программы, ведётся профориентационная работа.

Кроем того, в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» одним из лауреатов стал детский сад №279 Красноармейского района Волгограда, представивший модель «Мы разные = мы равные!». Программ включает в себя занятия в группах комбинированной и общеразвивающей направленности.

В Волгоградской области полностью сохранена сеть специализированных школ — 24 государственные общеобразовательные организации. В 12 муниципалитетах созданы службы ранней помощи для консультаций по вопросам воспитания и обучения ребёнка с ОВЗ.