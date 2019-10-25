Рига, , 13:20 — REGNUM Запрет на использование заключенными в Латвии устройств для получения высшего образования несовместим с конституцией страны. Такое решение принял в четверг, 24 октября, суд Сатверсме, написал портал Tvnet.

Пресс-секретарь Конституционного суда Кэти Стразда рассказала, что решение было вынесено по заявлению гражданина Ансиса Атаолы Берзиньша (филолога и фольклориста), отбывающего срок за участие в беспорядках 13 января 2009 года, а затем скрывшегося от правосудия.

Тогда полиция задержала 126 человек. Ущерб муниципалитету Риги составил около 50 000 латов, зданию Сейма — 19 000 латов. Часть общества расценивает тюремное заключение Ансиса Берзиньша, как преследование за политические взгляды.

Стразда пояснила, что Берзиньш, находясь под стражей, подал заявку на получение и использование «персонального портативного компьютера для разработки диссертации». Запрос Берзиньша был отклонен на том основании, что компьютер не входит в список разрешённых для использования заключёнными вещей, отметила она.

После отказа администрации тюрьмы Ансис Атаолы Берзиньш обратился в КС, выразив мнение, что такой запрет нарушает статью 112 конституции Латвии, в которой закреплено право каждого на образование.

В решение Конституционного суда Латвии говорится, что государство не обязано в рамках 112 статьи обеспечивать право каждого на высшее образование, или получение докторской степени. Однако, если лицо согласно установленным правилам, получило право приступить к написанию и защите диссертации, то его право должно быть гарантировано, что относится и к осуждённым.