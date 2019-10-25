Томск, , 13:16 — REGNUM Дождь, мокрый снег, усиление ветра ожидаются в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

По информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 28 октября и ночью 29 октября в регионе и в Томске прогнозируется дождь, по северу — с мокрым снегом.

Местами ожидается гололёд, усиление ветра до 15−20 м/с, шквалистые порывы до 25−27 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода надвигается и на другие регионы Сибири.

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