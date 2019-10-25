Курск, , 13:11 — REGNUM На участке государственной границы Российской Федерации, в районе поселка Тёткино Курской области в реке Сейм не было массового мора рыбы. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявили специалисты регионального управления Россельхознадзора, которые взяли пробы и уже завершили исследование.

Сотрудники ведомства вместе с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и ветеринарной службой региона выехали в населённый пункт на границе с Украиной, взяли пробы воды из реки Сейм и направили в ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория» для исследования на показатели безопасности. В образцах воды не нашли нитратов, нитритов и пестицидов, кислотность и содержание аммиака также оказались в допустимых пределах.

Специалисты пришли к выводу, что информация о загрязнении воды и массовой гибели рыбы в реке Сейм в приграничной зоне не подтвердилась.