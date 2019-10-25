Додома, , 13:16 — REGNUM Верховный апелляционный суд Танзании оставил в силе предыдущее постановление, запрещающее родителям выдавать замуж девочек в возрасте до 15 лет. Об этом передает CNN Africa.

Напомним, что первоначальное судебное постановление от 2016 года объявило «неконституционными» разделы семейного кодекса Танзании, которые допускали такую практику. Оно также поручало правительству Танзании повысить законный возраст вступления в брак до 18 лет в течение года. Напомним, что это решение последовало за судебным иском активистов по защите прав детей, которые утверждали, что существовавший тогда закон подтолкнул многих девочек к вступлению в брак задолго до наступления совершеннолетия.

Однако Генпрокурор Танзании подал апелляцию на постановление от 2016 года, заявив, что детский брак может законодательно защитить незамужних девушек, которые забеременеют.

Верховный апелляционный суд страны отклонил апелляцию генерального прокурора страны в среду, 24 октября, и потребовал правительство Танзании уважать предыдущее решение, сообщают журналисты.

По оценкам ООН, в Танзании две из пяти девушек выходят замуж до своего 18-летия, и это один из самых высоких в мире показателей детских браков. Сторонники защиты прав детей заявили, что местные правозащитные группы должны продолжать оказывать давление на правительство с целью окончательного выполнения постановления.

«Мы приветствуем эту новость, но в семейный кодекс необходимо внести поправки, чтобы отразить решение суда о том, что минимальный возраст вступления в брак в Танзании должен составлять 18 лет как для мальчиков, так и для девочек», — сказал Жан-Поль Мурунга из организации Equality Now.