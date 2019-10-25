Грозный, , 13:06 — REGNUM Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике. Находящийся в федеральном розыске 45-летний мужчина установлен и доставлен в отдел полиции в городе Грозном, сообщили 25 октября в пресс-службе МВД по республике.

Как отметили в правоохранительном ведомстве, поскольку задержанный прописан в Орловском районе Ростовской области, сотрудники уголовного розыска опросили его и передали коллегам из Ростова.

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Напомним, 22 октября на животноводческой ферме в хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области произошел конфликт из-за земельных участков между семьями выходцев из Чечни и Грузии. В ходе ссоры было пущено в ход оружие. В результате стрельбы погибли пять человек, еще двое находятся в больнице.

Накануне, 24 октября, были привезены в Чечню и похоронены в селе Самашки трое уроженцев республики.

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