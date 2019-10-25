Киев, , 13:04 — REGNUM Национальная Лига профессионального бокса Украины отказалась от участия в 58-м конгрессе Всемирного боксёрского совета (WBC), который в 2020 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ресурс ProBoxingUA 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«К сожалению, Украина участвовать в конгрессе в Санкт-Петербурге не будет», — заявил глава Лиги Михаил Завьялов.

Он сослался на то, что на Украине идёт война, и в Донбассе каждый день гибнут люди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в условия украинского отбора исполнителей для участия в песенном конкурсе «Евровидение» внесли пункт, согласно которому исполнители не должны выступать в России, а также посещать Крым после его воссоединения с РФ.

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