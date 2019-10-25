Челябинск, , 12:52 — REGNUM В Челябинской области садоводческие товарищества пока не получили тех 20 млн рублей, которые были выделены на их поддержку в 2019 году из облбюджета. Об этом на встрече с врип Челябинска Натальей Котовой заявил глава реготделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев.

Общественник отметил, что это связано с изменением порядка предоставления субсидий. Вначале деньги получают муниципалитеты, которые в свою очередь оказывают помощь садоводам.

Деньги будут направлены на ремонт дорог и сетей, а также н установку освещения. В 2020 году объём субсидирования планируют увеличить до 30 млрд.