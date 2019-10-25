Москва, , 12:41 — REGNUM Региональные власти должны проследить за тем, чтобы памятка для родителей, чьи дети нуждаются в сильнодействующих психотропных препаратах, дошла до каждого адресата. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Когда на мать ребенка-инвалида завели уголовное дело за покупку «Фризиума», Огуль призвал Минздрав оперативно разработать специальные инструкции для врачей и родителей детей, нуждающихся в редких лекарственных препаратах.

Памятка, разработанная Минздравом, содержит алгоритм поиска лекарств.

«Теперь главная задача — донести эту информацию до каждой мамочки в самой отдаленной части нашей страны. Считаю, что региональные ведомства, курирующие здравоохранение, должны взять это на контроль», — заявил Огуль.

Памятка находится на сайте Минздрава.