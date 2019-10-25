Москва, , 12:46 — REGNUM Пилотный проект «Аромат в метро», который запустили в Московском метрополитене, поддержали более 90% опрошенных пассажиров. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Оборудование для ароматизации воздуха разместили в трёх поездах на Филёвской линии и во флагманском магазине метрополитена на станции «Маяковская». В одном из составов пассажиры могут почувствовать запах имбиря, в двух других — ароматы сакуры и свежескошенной травы.

Как отметила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, тестируемые ароматы безопасны для пассажиров с аллергией.

Опрос пассажиров проводился в течение месяца в местах установки оборудования для ароматизации. Около 90% респондентов поддержали проект и предпочли бы ароматизированный вагон обычному, выше всего оценили аромат «Сакура», за него проголосовали почти 100% опрошенных.