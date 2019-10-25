Конакри, , 12:41 — REGNUM Сторонники Оппозиционного альянса в Гвинее снова вышли на улицы страны в четверг, 24 октября, несмотря на недавнее тюремное заключение его пяти лидеров. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, тысячи человек присоединились к маршу Национального фронта защиты Конституции (FNDC) в столице страны Конакри, чтобы осудить возможность того, что президент страны Альфа Конде будет баллотироваться на третий срок в 2020 году.

Напомним, что эти опасения возникли в прошлом месяце, когда Конде попросил правительство страны рассмотреть вопрос о разработке новой конституции.

Корреспондент ВВС в Конакри Альхассан Силла сообщил, что у демонстрантов было позитивное настроение. Некоторые из них танцевали, когда шли с плакатами, отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гвинее перед судом предстали восемь лидеров оппозиции