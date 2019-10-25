Брянск, , 12:33 — REGNUM В Брянске двум бывшим сотрудникам транспортной полиции, работавшим на железнодорожной станции, вынесен приговор за превышение должностных полномочий. Полицейские для создания видимости своей работы «раскрыли» преступление, которое сами и спланировали, сообщили 25 октября в пресс-службе Московского межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ.

В мае 2018 года бывший начальник линейного пункта полиции на железнодорожной станции Жуковка и бывший оперуполномоченный группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы на станции Брянск-1 договорились «раскрыть» преступление о тайном хищении материалов с железнодорожного пути. Они нашли исполнителя и попросили его прийти 24 мая 2018 года на территорию базы Фаянсовской дистанции инфраструктуры ОАО «РЖД». После «кражи» они задержали его с поличным и возбудили уголовное дело.

Приговором суда полицейским назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права занимать должности представителей власти на срок два года.