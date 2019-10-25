Магас, , 12:24 — REGNUM Парламентарии Ингушетии просят смягчить меру пресечения задержанным после протестов в марте 2019 года по вопросу границы с Чечней. Депутаты обратились с этой просьбой к генпрокурору РФ Юрию Чайке и председателю СКР Александру Бастрыкину, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным агентства, с такими обращениями ранее выступали отдельные депутаты. Теперь текст обращения принят на заседании Народного собрания и подписан от имени всего парламента спикером Магаметом Яндиевым.

В нем говорится о том, что в результате длительного нахождения в СИЗО у многих арестованных, в числе которых люди в возрасте, отмечаются проблемы со здоровьем. В связи с этим депутаты просят изменить меру пресечения участникам протестных акций с нахождения под стражей на домашний арест или подписку о невыезде.

По данным адвоката задержанных, в настоящее время по делу о массовой акции протеста в Магасе проходят 30 человек, большинство из которых арестованы. Среди них одна женщина — экс-замдиректора мемориального комплекса Зарифа Саутиева. В зависимости от роли каждого их обвиняют в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти, в организации насилия и в призывах к массовым беспорядкам.

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