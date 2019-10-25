Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM Екатеринбургский кинотеатр «Салют» нужно не закрывать, а спасать. Об этом заявил экс-директор «Салюта» Николай Владычкин, сообщает ЕАН.

По мнению Владычкина, муниципальный кинотеатр ещё можно привести в должное состояние. У учреждения есть своё здание и своё оборудование.

«Неужели не найдутся люди, которые могли бы возглавить «Салют» и вернуть его былую популярность?» — задался вопросом экс-директор.

Бывший руководитель уверен, что нынешняя команда горадминистрации ещё хочет спасти МУП. Но у неё не хватает опыта, опасается Владычкин.

Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатр «Салют» может закрыться по к концу 2018 года.

В гордуме Екатеринбурга уже запросили документы МУПа у мэра Александра Высокинского. Депутаты хотят разобраться, как ведётся деятельность в учреждении.

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