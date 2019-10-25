Челябинск, , 12:19 — REGNUM В Челябинске будет официально запрещено строительство многоэтажных зданий на месте садоводческих товариществ, расположенных в черте города. Об этом на встрече с садоводами заявила зам. главы городского управления перспективного развития инфраструктуры Ольга Никитина.

Это предложение ведомство уже отправило разработчикам проекта генплана Челябинска. Запрет будет действовать 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, проект генплана разработала одна из компаний Москвы. Летом его представили горожанам. А затем на общественных слушаниях граждане подвергли его резкой критике. Среди прочего им не понравились планы по строительству в некоторых местах города.